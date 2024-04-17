إبراهيم نور الدين: لا أبحث عن اللقطة.. ولم أقلل من قمة الأهلي والزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، على أن تصريحاته بشأن مباراة القمة أمس بين الأهلي والزمالك، تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وتولى إبراهيم نور الدين، إدارة مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس بين الفريقين، في إطار اللقاء الذي جمع بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة الأهلي والزمالك تحمل طابع خاص وجماهيرية كبيرة، حتى إذا كانت مباراة ودية بين الفريقين".

وأضاف: "تصريحاتي أمس فهمت بشكل خاطئ، ولا أريد أن يغضب أي شخص من هذه التصريحات، ولم أقصد التقليل بكل تأكيد من أهمية المباراة، وكل ما كنت أقصده هو أن المباراة ليست فاصلة، ويمكن التعويض في المباريات المقبلة".

وتابع: "قمت بالإحماء بقميص يحمل علم مصر، وفعلت ذلك لأنها المباراة الأهم في الكرة المصرية، وإن لم تكن المباراة قوية لم أقم بفعل ذلك".

واختتم: "سأعتزل بالطريقة المناسبة والطريقة التي يقوم بتحديدها اتحاد الكرة ولجنة الحكام، ولا أبحث عن اللقطة في أي مباراة".

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، بإدارة تحكيمية لإبراهيم نور الدين.