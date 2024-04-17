تصريح مثير من مدرب مازيمبي قبل مواجهة الاهلي بدوري أبطال إفريقيا

تحدث الفرنسي ألكسندر جوران، المدرب المساعد لفريق مازيمبي الكونغولي عن المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف مازيمبي الكونغولي النادي الاهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال جوران في تصريحات تليفيزيونية عبر قناة “الحياة”: “تابعنا مباراة الاهلي والزمالك وكانت لحظة رائعة لنا لمعرفة ومراقبة الفريق عن قرب، وهي كانت صعبة بكل تأكيد”.

وأضاف: “لن أتحدث عن نقاط قوة معينة في الاهلي، فالفريق يتميز باللعب الجماعي سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ونحن نركز كثيرًا على طريقة اللعب ومراقبة اللاعبين المميزين أيضًا”.

وتابع: “فرصتنا امام النادي الاهلي 50-50 ونتمنى أن نتأهل للمباراة النهائية، وأن نستغل اللعب على ملعبنا لتسهيل مهمتنا في مباراة الإياب”.

واختتم: “نحن نلعب جميع المباريات على ملعبنا في الثالثة عصرًا، ولا نخوض مباريات في المساء، وأيًا كان المباراة على ملعبنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها”.

وتأهل مازيمبي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة ببترو أتليتكو في ربع النهائي بالفوز عليه بهدفين لهدف، فيما تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد.