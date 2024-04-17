شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد صعود بتروجت للممتاز.. المحلة وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق بتروجت بقيادة سيد عيد أول بطاقات الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، بعد الفوز على فريق راية بثلاثية نظيفة، قبل 3 أسابيع من نهاية دورى المحترفين مرحلة الصعود.

ويصعد أصحاب أول مركزين بشكل مباشر للدورى الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثالث على الفوز بالبطاقة الثالثة للصعود للدورى الممتاز.

ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد مباريات الجولة السادسة..

1 بتروجت 57 نقطة

2 غزل المحلة 45 نقطة

3 لافيينا 44 نقطة

4 وادى دجلة 44 نقطة

5 حرس الحدود 44 نقطة

6 السكة الحديد 38 نقطة

7 طنطا 36 نقطة

8 راية 35 نقطة

9 بروكسى 35 نقطة

10 القناة 31 نقطة

تعادل فريق لافيينا مع فريق السكة الحديد بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الصعود بدورى المحترفين.

سجل هدفى لافيينا كل من أديدامولا وهشام نيمار، بينما جاء هدف السكة الحديد عن طريق محمد جبس مدافع لافيينا فى مرماه، وخطف التعادل السعيد كمال، بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 44 نقطة، فيما رفع فريق السكة الحديد رصيده إلى 38.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بهدف لمثله، تقدم محمود أبو جودة للحرس وتعادل محمد جابر لغزل المحلة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع حرس الحدود رصيده إلى 44 نقطة، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 45 نقطة.

وتعادل فريق وادى دجلة مع طنطا بهدف لمثله، تقدم يوسف ويا للفريق الدجلاوى وتعادل أقطاى عبد الله لأبناء السيد البدوى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل دجلة إلى 44 نقطة، فيما رفع طنطا رصيده إلى 38 نقطة.

وحقق القناة فوزا مهما على فريق بروكسى بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد القناة إلى 31 نقطة فى المركز العاشر، بينما توقف رصيد بروكسى عند النقطة 35.