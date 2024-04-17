سفيان رحيمي ينفرد برقم تاريخي مع العين الإماراتي بعد “الهاتريك” أمام الهلال

انفرد سفيان حكيمي، لاعب فريق العين الإماراتي، برقم تاريخي في دوري أبطال آسيا، بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك الهلال السعودي.

وسجل سفيان رحيمي، هاتريك لصالح فريقه العين الإماراتي في شباك الهلال السعودي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال من العين، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وسجل رحيمي الهدف الأول للفريق الإماراتي بعد 6 دقائق فقط، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وأحرز المغربي هدفه الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 38.

وأصبح سفيان رحيمي، أول لاعب في نادي العين الإماراتي يسجل (11) هدف في نسخة واحدة في دوري أبطال آسيا في النسخة الحديثة.

وخاض اللاعب 10 مباريات مع الفريق الإماراتي في البطولة، وساهم في 13 هدف، حيث سجل 11 وصنع هدفين.

وبات نادي الهلال ثالث فريق سعودي يسجل سفيان رحيمي، في مرماه خلال منافسات النسخة الحالية، بعد الفيحاء والنصر.