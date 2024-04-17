تقارير: رونالدو يحصل على 10 ملايين يورو من يوفنتوس الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، بالدعوى القضائية التي تم قام برفعها ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو قام برفع دعوى قضائية في وقت سابق، ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الفريق الإيطالي، والتي تقدر بمبلغ 19.5 مليون يورو، منذ موسم 2020-2021.

وذكرت صحيفة "لاكازيت ديلو سبورت" الإيطالية: "إن النجم البرتغالي فاز بالدعوى القضائية التي رفعها ضد يوفنتوس".

وأضافت الصحيفة: "إن يوفنتوس أصبح ملزم بدفع ما يقارب من 10 ملايين يورو، للنجم البرتغالي، في حين كان يطالب كريستيانو بالحصول على ما يقارب 20 مليون يورو.

وانضم رونالدو إلى فريق يوفنتوس في أغسطس 2018، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في أغسطس 2021.

وخاض النجم البرتغالي رفقة فريق يوفنتوس 134 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 101 هدف وتقديم 22 تمريرة حاسمة.