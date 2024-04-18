شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو وشبانة وميسى فى قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

في حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل.

في خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، شريف رضا، محمود شبانة.

في خط الوسط: الحبيب حسن، خالد الغندور، ناصر ناصر، عمرو صالح، عمر الوحش، مورو ساليفو، بلال السيد، عبد الغني محمد.

في خط الهجوم: بيكالي أوبامي، أحمد عيد، هاني الطامي، فوزي الحناوي، أحمد عادل ميسي، بينجامين بواتينج، مابولولو.

وأنهى سيد البلد مرانه تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة فريق سيراميكا في الجولة 18 من الدورى.