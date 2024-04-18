شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة السابعة من دورى المحترفين مرحلة الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الأسبوع السابع من دورى المحترفين مرحلة الصعود الأحد المقبل، التى تشهد منافسة قوية بين 4 أندية على البطاقة الثانية للصعود للدورى الممتاز، بعدما حسم بتروجت البطاقة الأولى.

ويصعد أصحاب أول مركزين بشكل مباشر للدورى الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثالث على الفوز بالبطاقة الثالثة للصعود للدورى الممتاز.

موعد مباريات الجولة السابعة من دورى المحترفين مرحلة الصعود..

الأحد 21 أبريل

غزل المحلة مع راية

وادى دجلة مع القناة

حرس الحدود مع لافيينا

بروكسى مع بتروجت

تعادل فريق لافيينا مع فريق السكة الحديد بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الصعود بدورى المحترفين.

سجل هدفى لافيينا كل من أديدامولا وهشام نيمار، بينما جاء هدف السكة الحديد عن طريق محمد جبس مدافع لافيينا فى مرماه، وخطف التعادل السعيد كمال، بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 44 نقطة، فيما رفع فريق السكة الحديد رصيده إلى 38.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بهدف لمثله، تقدم محمود أبو جودة للحرس وتعادل محمد جابر لغزل المحلة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع حرس الحدود رصيده إلى 44 نقطة، بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 45 نقطة.

وتعادل فريق وادى دجلة مع طنطا بهدف لمثله، تقدم يوسف ويا للفريق الدجلاوى وتعادل أقطاى عبد الله لأبناء السيد البدوى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل دجلة إلى 44 نقطة، فيما رفع طنطا رصيده إلى 38 نقطة.

وحقق القناة فوزا مهما على فريق بروكسى بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد القناة إلى 31 نقطة فى المركز العاشر، بينما توقف رصيد بروكسى عند النقطة 35.