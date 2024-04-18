سيراميكا يواجه الاتحاد السكندرى باستاد الجبل الأخضر فى بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى الرابعة عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 2، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 19 هدفا.

ويستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى خدمات أحمد هانى ظهير أيمن الفريق أمام الاتحاد السكندرى، بعدما عن فريق سيراميكا أمام المصرى البورسعيدى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

ويدرس طارق العشري المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، وخط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب، وخط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا، وخط الهجوم: بواتينج – مابولولو – أحمد عادل ميسي".