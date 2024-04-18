دريمز الغاني يستفز الزمالك قبل مواجهة نصف نهائي الكونفيدرالية

تحدث أمينو شاردو، مدير نادي دريمز الغاني عن مواجهة فريقه ضد نادي الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها الأحد المقبل.

وقال أمينو في تصريحات تليفزيونية: “نعرف أننا سنخوض مواجهة صعبة أمام فريق الزمالك الأكبر في مصر وإفريقيا، لكننا نثق في الفوز والوصول للمباراة النهائية”.

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وأضاف: “لا يوجد لدينا أي إصابات أو غيابات، ولكن لا نعلم ما الذي سيحدث في الفريق حتى يوم الأحد موعد المباراة”.

وأكمل: “كل فريق يتمنى الوصول لهذه المرحلة بالبطولة، ولكننا نثق في فوزنا وتأهلنا للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أن جون أنتوني لا يزال مؤثرًا مع الفريق وهو هدافنا في البطولة”.

واختتم: “نحن لا نختار من نواجه، لكن الفريق الذي يريد أن يتوج باللقب عليه أن يكون جاهزًا لأي مواجهة”.

وتأهل نادي الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي”.