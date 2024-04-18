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بالصور.. منافسات شرسه في ثاني ايام بطولة الجمهوريه للكانوي والكياك

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت صباح اليوم سباقات اليوم الثاني لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك " الحافز الرياضي " التي يقيمها الإتحاد المصري برئاسة اللواء ايمن شويته بمجري المسابقات ببحيرة ادكو بالمعديه التابعه لمحافظة البحيره و التي بدأت صباح اليوم الخميس 
و تقام البطوله خلال الفتره من 17 - 20 ابريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه  و زيادة اعداد المشاركين و الممارسين لها و فتح مراكز تدريب و معسكرات في كافة المحافظات

و تقام البطوله تحت إشراف وزارة الشباب و الرياضه بحضور مشرفي الاداره العامه للحافز الرياضي برئاسة الدكتور  محمد الدمياطي و من مجلس أدارة الإتحاد  اللواء ايمن شويته رئيس الإتحاد و نائب رئيس الإتحاد العميد دكتور خالد سمير و اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإداره  و الكابتن عادل توتو رئيس نادي المعديه و الكابتن محمد مكرم مدير النادي و الطاقم الاداري للاتحاد أ سعيد فوزي مدير الإتحاد و د عبد الحليم عبد الناصر مدير المكتب الفني و إسلام هاني مسؤول النشاط المحلي وأحمد عبد الباسط المدير المالي و المحاسب أحمد إبراهيم 
للإشراف علي البطوله كونها بطولة حافز رياضي و لها أهميه كبري لطلبة الثانويه العامه المشاركين بها

و يشارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات و الرجال


و الأنديه التي تشارك في البطوله هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية  الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان ) 
و يدير البطولة الكابتن / احمد حلمي غريب  و نائب مدير البطوله / الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن / مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري 
و تبدأ غدا نهائيات البطوله و سباقات البارا كانوي التي تشهد منافسات شرسه بين الأنديه المشاركه

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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