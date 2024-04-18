تورجي: سعداء بأجواء بطولة أفريقيا للطائرة.. هدفنا الحفاظ على اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أنور تورجي، المدير الفني لنادي مولودية بو سالم التونسي، سعادته بعد الفوز على انجز الإيفواري بنتيجة 3-0 ضمن بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
وقال المدرب التونسي إن البعثة سعيدة بأجواء البطولة منذ البداية، مؤكدا أن الجميع متعاون مع الفريق للحصول على أكبر حالة من التركيز الشديد في المباريات.
وأضاف تورجي أن الفريق يسير بخطى ثابتة في البطولة، ويسعى للحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الفريق الموسم الماضي أمام الزمالك.
وأكد أنه لديه العديد من العناصر الشابة في الفريق يأمل في الفوز في جميع المباريات والذهاب إلي أبعد نقطة والتتويج باللقب والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ القارة.
وأختتم المدرب تصريحاته: «أشكر الاتحاد الإفريقي والمسئولين في النادي الأهلي على التنظيم الرائع، وكل مطالب البعثة متوفرة وهذا يساعدنا على التركيز في المباريات».
ضيف: الأهلي أقوى المرشحين للقب
أكد حسن ضيف المدير الفني لفريق أمل البليدة الجزائري أن فريق الطائرة بالنادي الأهلي يعتبر المرشح الأقوى للمنافسة على لقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.
وأوضح أن بعثة فريقه تشعر بسعادة كبيرة بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، وأثنى على حسن الاستقبال وتوفير كل ما يلزم منذ اليوم الأول لانطلاق المنافسات.
وأشار المدير الفني للفريق الجزائري إلى أن فريقه قدم عرضا قويا أمام السجون الكيني، وأنه سعيد للغاية بأداء اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز في مواجهة فريق يملك عناصر مميزة للغاية.
وأضاف أن فريقه حقق مكاسب فنية عديدة بالاحتكاك بمدارس قوية في الكرة الطائرة، متمنيا أن تشهد الفترة القادمة منافسة فريقه على اللقب.
لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا