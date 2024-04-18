كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يقوم المدير الفني خلال المحاضرة بشرح برنامج التدريب خلال الأيام التي تسبق المباراة، بالإضافة إلى استعراض بعض لقطات الفيديو لفريق مازيمبي؛ للتعرف على أسلوب أداء المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه، وكذلك أهم الأوراق التي يعتمد عليها.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء اجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

الأهلي يكشف حالة مصابيه قبل موقعة مازيمبي

قال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بيرسي تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف أن بيرسي تاو كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

وأوضح طبيب الفريق أن الثنائي؛ إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى أمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وبالنسبة لحسين الشحات، فيواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا