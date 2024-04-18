الزمالك يرفع راتب جوميز حال تحقيق الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قد استقرت على تمديد تعاقد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز مع رفع راتبه في حال فوزه بلقب بطولة الكونفدرالية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الاخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الادارة وعدت المدير الفني برفع قيمة عقده بنسبة كبيرة مع التمديد في حال تحقيق اللقب.

وأشار شبانة إلى أن الزمالك هو الأقرب والأحق للفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم.

أول تعليق من لجنة الحكام على هدف الزمالك الثاني في الأهلي

صرح محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لبرنامج الماتش بأنه راضٍ تمامًا عن أداء طاقم التحكيم خلال مباراة القمة الماضية، وقد قيم فاروق طاقم تحكيم مباراة القمة بدرجة 8.4.

وأردف فاروق بأن الحكم إبراهيم نور الدين كان في كامل تركيزه، وعلي وعي تام بقيمة المباراة ومتابعة العالم العربي بالكامل لها.

أوضح نائب رئيس لجنة الحكام أن تصريحات نورالدين لم تكن مقصودة، فمباراة الأهلي والزمالك حتى لو مباراة ودية فهي مباراة قوية دون شك.

واضاف فاروق بأنه لا توجد مباراة تخلو من الأخطاء التحكيمية مثلما لا توجد مباراة تخلو من أخطاء المدربين واللاعبين، إلا أن مباراة القمة الاخيرة لم تتضمن اي خطأ مؤثر على نتيجة المباراة، والهدف الثاني الذي سجله الزمالك كان صحيح بنسبة 100%.