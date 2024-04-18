بطولة أفريقيا للطائرة .. دوالا الكاميروني يتفوق على جسجارا الرواندي بمرحلة المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ميناء دوالا الكاميروني للكرة الطائرة ، على منافسه فريق جسجارا الرواندي بنتيجة 3-2، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.





أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء منافسه قوية من جانب الفريقين قبل أن يحقق الفريق الكاميروني الفوز بعد مباراة شهدت حماسا كبيرا من لاعبي الفريق الكاميروني.

تقدم جسجارا الرواندي في الشوط الأول بنتيجة 25-19، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، بينما عاد الفريق الكاميروني في شوط المباراة الثالث ليفوز بنتيجة 25-14، وواصل الفريق تألقه في الشوط الرابع 26-24، قبل أن يحسم بطل الكاميرون المباراة لصالحه في الشوط الخامس والمباراة لصالحه بنتيجة 15-8.

وعبر نياتشو أرمند جيلز المدير الفني للفريق الكاميروني عن سعادته بعد الفوز على الفريق الرواندي بنتيجة 3-2، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة كبيره ويستحق النتيجة بعد العودة من التأخر في الأشواط لفوز صعب.

واستكمل المدير الفني تصريحاته مؤكدا على أن الفوز الصعب الذي تحقق على حساب جسجارا الرواندي سيكون حافزا كبيرا للاعبين في بقية منافسات البطولة خصوصا أن الفوز تحقق بحماس وتركيز كبير من اللاعبين بعد التأخر في أول شوطين.