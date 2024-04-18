"تلميحات ولمز ورسائل نارية".. معركة كلامية بين شوبير وأحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتعلت معركة كلامية بين أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة.

وتبادل الثنائي خلال الساعات الماضية، رسائل هجومية ولمز وتلميحات تشير لوجود خلاف قوي، دون أن يذكر أي طرف اسم الآخر.

بدأت المعركة الكلامية عندما كتب أحمد سليمان على صفحته على فيسبوك: "إزاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟.. هو مين يعرف يجاوب ع الأسئلة دي؟.. أيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم إن الدنيا كلها قالت صحيحة؟ … تبارك للزمالك ولا تشكك في فوزه؟".

أكمل: "وأيه مصلحة الإعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني؟.. وأيه مصلحة الإعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس، حتى لو على حساب الزمالك؟ .. ارحمونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها، الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين".

رد شوبير

من جانبه، قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "حسين السيد من الأعضاء الذين ساعدوا نادي الزمالك بشكل كبير، في عز الأزمة المالية، وتبرع بكثير من الأموال وهو لا يريد الإفصاح عن ذلك، والحقيقة لازم يأخذ حقه هو صديق عمري وكان حارس مرمى بجد مثل إكرامي وثابت البطل وعصام الحضري وأيمن طاهر".

أضاف: "هناك أيضا عدد من الأعضاء داخل نادي الزمالك مثل هاني بيرزي ومحمد طارق وهاني شكري تبرعوا للنادي لمساعدته.. وهناك فارق كبير تكون في مجلس الإدارة علشان تتلمع وتعاقد مع قنوات وتاخد فلوس وتدخل جيبك على حساب نادي الزمالك وهذا فارق كبير جدًا".

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