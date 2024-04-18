كولر يطارد رقم قياسي مع الاهلي في مباراة مازيمبي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم الجمعة القادمة في القاهرة.

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ويطارد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي رقمًا قياسيًا في دوري أبطال إفريقيا في حالة لم يتلق الهزيمة في مباراة مازيمبي الكونغولي المقبلة.

وحقق كولر مع النادي الاهلي رقمًا قياسيًا بعدم الهزيمة في 18 مباراة متتالية في دوري أبطال إفريقيا، ويطمح للوصول إلى المباراة الـ19 لمعادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الرقم القياسي في أطول سلسلة من اللاهزيمة للمارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

وبدأت سلسلة اللاهزيمة للمدرب السويسري مارسيل كولر منذ آخر هزيمة للأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي في الحادي عشر من مارس الماضي بخماسية مقابل هدفين.