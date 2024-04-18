شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يبحث عن الفوز أمام كفر الزيات بعد تأجيل الصعود بسبب القزازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى عن الفوز فى مباراته المقبلة أمام كفر الزيات، للتأهل رسميا لدورة ترقى دورى المحترفين الرباعية للصعود إلى الدورى الممتاز.

انتهت قمة المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني بين فريق المنصورة وفريق القزازين بالتعادل السلبي ليرتفع رصيد المنصورة إلي 35 نقطة و رصيد القزازين إلى 33 نقطة.

ويحتاج فريق المنصورة للفوز لضمان الصدارة والتأهل عن المجموعة الخامسة، بينما القزازين الذى يواجه فريق صيد المحلة يحتاج للفوز إلى جانب هزيمة المنصورة، وحال تعادل المنصورة فيحتاج فريق القزازين للفوز على صيد المحلة بفارق 4 أهداف ليتصدر المجموعة، حيث إن الفريقين متعادلين في المواجهات المباشرة وبالتالي سيتم اللجوء لفارق الأهداف.