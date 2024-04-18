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تشكيل مودرن فيوتشر لملاقاة فاركو بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري. 
 


وجاء التشكيل على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمود حمدي.
دفاع: محمود شعبان ، علي الفيل ، محمود رزق ، جوناثان نجويم.
الوسط: عمرو السيسي ، حساني ايموراني ، محمد صادق ، علي زعزع.
الهجوم: علي ياسر ، أحمد عاطف.

 ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، طارق طه ، باسم علي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كيجالي درامي ، أحمد كباكا ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك.
ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الأسبوع ال١٨ من دوري نايل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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