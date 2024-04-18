تشكيل مودرن فيوتشر لملاقاة فاركو بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري.





وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان ، علي الفيل ، محمود رزق ، جوناثان نجويم.

الوسط: عمرو السيسي ، حساني ايموراني ، محمد صادق ، علي زعزع.

الهجوم: علي ياسر ، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، طارق طه ، باسم علي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كيجالي درامي ، أحمد كباكا ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الأسبوع ال١٨ من دوري نايل.