نجم الاهلي يتحدث عن صعوبة مواجهة مازيمبي والاستعداد لها

تحدث طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن صعوبة مواجهة مازيمبي الكونغولي، في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مازيمبي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

وأشار إلى أن المباراة صعبة للغاية، خاصة أنها ستقام على ملعب مازيمبي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الجميع جاهز لخوض اللقاء.

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وأوضح أن الاهلي درس نقاط القوة والضعف لدى فريق مازيمبي، مؤكدًا أن الفريق سوف يسعى إلى التسجيل، ومحاولة تجنب اهتزاز مرماه، للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.‏

وذكر طاهر محمد: “هذه الأجواء اعتدنا عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى مرحلة نصف النهائي، وواجهنا العديد من الصعاب من قبل، وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية”.

وأضاف: “جئنا إلى الكونغو لتقديم مباراة كبيرة أمام مازيمبي، ونعلم جيدًا أن كل أندية القارة تقدم أقصى ما لديها أمامنا، ولكننا نمتلك ما يكفي من الخبرات، وسوف نسعى لتقدم أفضل ما يمكن لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى النهائي

مرة أخرى”.