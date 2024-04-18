بيرسي تاو: الأهلي يمتلك الخبرات لمواجهة مازيمبي.. والمباراة ستكون صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي، يوم السبق المقبل في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال تاو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مباراة مازيمبي ستكون صعبة، ولكن الفريق يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده مباراة العودة بالقاهرة".

وأضاف: "الأهلي يسير بشكل جيد في البطولة حتى الآن، وتمكنا من تحقيق نتائج إيجابية خارج أرضنا خلال النسخة الحالية، وهو ما نحتاج إليه في مباراة السبت".

وتابع: "أي لاعب يقع اختيار الجهاز الفني عليه للمشاركة في المباراة، سيقدم أفضل ما لديه لخدمة الفريق".

واختتم: "سبق لي أن واجهت مازيمبي على نفس الملعب، واعتاد على أجواء المباراة، وبالطبع أعلم مدى صعوبتها، ولكن الأهلي يمتلك ما يكفي من الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.