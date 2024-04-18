"لتسهيل الذهاب لملعب المباراة".. الأهلي يتقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مباراة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أرسل النادي خطابًا ظهر اليوم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب "كاف" مع نادي مازيمبي الكونغولي، للعمل على التأمين والتيسير على بعثة فريق الأهلي، للوصول إلى ملعب التدريب وفندق الإقامة والعكس.

وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي: "إنه في ظل عدم توافر دوريات أمنية كافية للتغلب على حالة الازدحام الشديدة وإشغالات الطريق الوحيد المؤدي إلى ملعب المباراة. وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الأندية الإفريقية الشقيقة".

وأضاف: "جاء ذلك بعدما واجهت البعثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب التدريب اليوم، نظرًا لحالة الازدحام الشديد منذ الخروج من فندق الإقامة، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق عن الموعد المحدد للتدريب".

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، وصلت إلى مدينة لوبومباشي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات، استعداداً لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.