صلاح يسجل في وداع ليفربول الدوري الأوروبي أمام أتالانتا

الشارقة - اميمة ياسر - ودع فريق ليفربول منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه بنتيجة 1-0 أمام أتالانتا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "جيسوس"، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي للموسم الحالي

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من ركلة جزاء في بداية تهديفية مبكرة لم يستغلها الريدز بعد لجوء أصحاب الأرض للضغط الأمامي بطول الملعب.

وتأهل فريق أتالانتا الى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي مستغلاً فارق الأهداف في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.