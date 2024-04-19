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صلاح يسجل في وداع ليفربول الدوري الأوروبي أمام أتالانتا

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الشارقة - اميمة ياسر - ودع فريق منافسات بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه بنتيجة 1-0 أمام أتالانتا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "جيسوس"، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي للموسم الحالي

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من ركلة جزاء في بداية تهديفية مبكرة لم يستغلها الريدز بعد لجوء أصحاب الأرض للضغط الأمامي بطول الملعب.

وتأهل فريق أتالانتا الى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي مستغلاً فارق الأهداف في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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