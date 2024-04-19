"خناقة الجبلاية وتهديد".. أزمات أحمد شوبير مع رؤساء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، نشوب أزمة بين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، بسبب فوز الأبيض على الأحمر في ديربي القاهرة، بنتيجة 2-1.

وبدأ الأمر، عندما استضاف شوبير في برنامجه خبير تحكيمي، يؤكد عدم صحة هدف الزمالك الثاني في شباك الأهلي، ليرد سليمان على حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، وكتب: "إزاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلاً مغرضين، هو مين يعرف يجاوب على الأسئلة دي، إيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة جزاء مش صحيحة رغم أن الدنيا كلها قالت صحيحة؟، تبارك للزمالك وإلا تشكك في فوزه، إيه مصلحة الإعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني؟، إيه مصلحة الإعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك، ارحمونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها، الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين".

ورد شوبير على سليمان في تصريحات إذاعية، وقال: "حسين السيد من أكثر الناس الذين تبرعوا لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وأيضًا هاني شكري وهاني برزي هناك أيضًا أسماء رائعة مثل محمد طارق وأحمد خالد ونيرة الأحمر، ولكن هناك فارق كبير تكون في مجلس الإدارة علشان تتلمع وتتعاقد مع قنوات وتاخد فلوس وتدخل جيبك على حساب نادي الزمالك وهذا فارق كبير جدًا".

وعاد سليمان مرة أخرى ليرد على شوبير، عبر ''فيسبوك": "معي أنا اهلاً وسهلا وعارف تاريخك كويس بس أبعد عن نادى الزمالك، وتعالى عيني عينك مش وراء الستار هى هزيمة تخليك كده، وبقول على صفحتي الشخصيه يا خواف".

وأعادت هذه الأزمة الأذهان إلى الأزمات السابقة، بين شوبير ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وفي عام 2019، نشبت أزمة بين الثنائي، حينما كان شوبير نائبا لرئيس الاتحاد المصري، وخلال اجتماع للأندية في مقر الجبلاية، حدثت الأزمة ورفض عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حضور الاجتماع، في وجود مرتضى منصور.

وتكرر الأمر، عندما وجه مرتضى انتقادا حادا لشوبير، وقال في تصريحات تلفزيونية: "هقعدك في البيت تاني لأنك بهذا الأسلوب بتولع في البلد، أنت عايزني أقعدك فى البيت تاني، لم نفسك شوية، وكفاية تريقة علينا، فما قولته عن قضية كهربا تضليل للرأى العام ومحاولة لإثارة الفتنة فى البلد، شوبير قال فى إذاعة الشركة اللى معنا، إن الزمالك زور عقد كهربا، وبقوله لو النادي بتاعك سابك من غير حساب على الكلام ده هتحصل أزمة كبيرة".

وفي عام 2022، تكرر الخلاف بين مرتضى منصور وشوبير، وبعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، انتقد الأخير حكم اللقاء محمد معروف، ليرد عليه الأول، في بيان رسمي، وقال: "الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام قامت بإجراء تحقيق عاجل مع شوبير بسبب إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد، وجاء ذلك التحقيق بعد الشكوى الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد شوبير".

وأضاف البيان: "تم التنبيه على شوبير بمنع ذكر اسم نادي الزمالك سواء بالإيجاب أو السلب خلال برامجه.وفي نفس السياق، قام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وسيف الوزيري بالاتصال بمرتضى منصور ليتم ابلاغه بالحصول على تعهد من شوبير بعدم ذكر اسم الزمالك".

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