"تلقى إنذارين ولم يطرد".. مارتينز يقود فريقه إلى نصف النهائي ويستفز جماهير ليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قاد الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، فريقه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، عقب الفوز بركلات الترجيح 4-3، على ليل الفرنسي، في المباراة التي حل فيها الأول ضيفا.

وأثار مارتينيز جدلا واسعا في فرنسا، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية خلال ركلات الترجيح، لكنه لم يطرد وتصدى إلى ركلة جزاء من بنجامين أندريه.

وحصل مارتينيز على بطاقة صفراء في الدقيقة 39، من عمر الشوط الأول، بسبب إضاعة الوقت، في المباراة التي وصلت إلى ركلات الترجيح، وتصدى مارتينيز لتسديدة نبيل بن طالب، واتجه إلى جماهير ليل ووضع إصبعه على شفتيه، لكن ليون بيلي أهدر فرصة لفريق فيلا.

وأشهر الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك، بطاقة صفراء ثانية في وجه مارتينيز، لكنه لم يطرد، لأن القانون يشير إلى أن ركلات الجزاء منفصلة عن المباراة.

وتصدى بعدها مارتينيز إلى ركلة جزاء من أندريه، ليتأهل إلى نصف النهائي، من قلب فرنسا، وبعد عام من الفوز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، على حساب الديوك بركلات الترجيح.