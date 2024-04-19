أبرزها العسيلي وشارموفرز.. 4 مفاجأت للدوري الافريقي لكرة السلة في موسمه الرابع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) مساء أمس عن الفنانين الذين سيتصدرون عروض استراحة ما بين الشوطين خلال مرحلة مجموعات الموسم الرابع من البطولة (مجموعة النيل) بمجمع صالات حسن مصطفى الرياضي والتي تنطلق يوم الجمعة 19 أبريل 2024.

ويحيي الفاعليات عدد من النجوم في الفن والغناء أبرزهم شارموفرز وحسن شاكوش ومحمود العسيلي وأبو. كما سيتم تخصيص مناطق للمشجعين لتقديم تجربة فريدة من نوعها، تمزج بين الألعاب عالية الجودة داخل الملعب والأنشطة الترفيهية الجذابة خارج الملعب. التذاكر معروضة للبيع علىTazkarti.com وbal.nba.com/ بسعر يبدأ من 75 جنيه مصري.

مناطق المشجعين

ستكون منطقة المشجعين، الواقعة في ساحة سيارات الصالة، مفتوحة للجماهير والزوار في أيام المباريات من الساعة 2:00 ظهرًا. حتى الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تُقدم مجموعة من الأنشطة للشباب والكبار، بما في ذلك العروض الموسيقية التي تقام خلال عطلة نهاية الاسبوع من AK the DJ و Djunkie و DJ Mobbz و DJ Feddo - كرة سلة 3 X 3، كاميرا 360 و الميني هوب.

الترفيه داخل الصالة

يحي شارموفرز وحسن شاكوش عروض عطلتي نهاية الأسبوع الافتتاحية الجمعة والسبت على التوالي. حيث يُقدم كل مباراة مجموعة متنوعة من الفنانين والأنشطة الجذابة لترفيه واسعاد الجمهور مثل فرق الموسيقى والرقص Brass Sound Band وHunters Dance. وDisco Misr فيما يختتم محمود العسيلي هذا الأسبوع الاستثنائي لكرة السلة خلال المباراة الختامية يوم السبت 27 أبريل 2024.

ستتميز تجربة المعجبين بعروض في منتصف الشوطين لفنانين موسيقيين وراقصين وألعاب نارية وراقصين الهولا هوب والتمائم الراقصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الترفيه مسابقات ال DUNK والتي يشارك فيها اللاعبين والمشجعين، وتحدي الرميات الثلاثية مع المشجعين، وقاذفات القمصان ومفاجأة الظرف الذهبي تحت المقعد.

التذاكر معروضة للبيع الآن على BAL.NBA.com و Tazkarti.com (القاهرة). تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة من 75 جنيهًا مصريًا لمرحلة المجموعات في مؤتمر النيل. يمكن للمشجعين توفير ما يصل إلى 35% خصم على أسعار تذاكر المباريات الفردية للباقات الجماعية عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]، وخصم يصل إلى 20% على أسعار تذاكر المباريات الفردية لجميع الألعاب خلال مرحلة المجموعات في مؤتمر النيل بالاختيار بين مباراتين أو أربع أو جميع المباريات. سيحصل المشجعون الذين يشترون التذاكر أيضًا على إمكانية الوصول مجانًا إلى مناطق مشجعي BAL.

BAL Season Nile Conference video المصدر:

المحتوى مصرح به للأغراض التحريرية فقط

الجمعة ١٩ أبريل

شارموفرز

السبت ٢٠ أبريل

حسن شاكوش

الإثنين ٢٢ أبريل

براس باند

الأربعاء ٢٤ أبريل

ديسكو مصر

الجمعة ٢٦ أبريل

أبو

السبت ٢٧ أبريل

محمود العسيلي