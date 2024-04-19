محمود عاشور يفتح النار على اتحاد الكرة ويتهم بيريرا بالعنصرية

فتح محمود عاشور الحكم الدولي النار على لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا موجهًا اتهامًا له بالعنصرية.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية: “لم أكن أعلم بقرار إيقافي من إدارة المباريات مطلقًا، ولدي انزعاج كبير بسبب ذلك الأمر”.

وتابع: “تلقيت عروضا للعمل في لبنان والإمارات ولا أبحث عن إدارة المباريات في الدوي المصري، ولكن ما أزعجني هو عدم ابلاغي بقرار إيقافي من جانب لجنة الحكام، ولكنني سأتواجد في أولمبياد باريس القامة 2024”.

وتابع: “لا يحدث تأهيل جيد للحكام منذ 3 مواسم بقدوم كلاتنبرج الذي حصل على 40 مليون جنيه ولم نراه مطلقا في الملعب، وكذلك فيتور بيريرا”.

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وشدد على عدم وجود اهتمام من بالتحكيم من جانب الأجانب، مشيرًا إلى أن الدروات التدريبية لحكام الـvar من جانب الفيفا لا يحدث فيها محاكاة بشكل جيد”.

وأكمل محمود عاشور: “بيريرا تحدث معي عبر الواتس آب بشأن تصريحاتي بأنه ليس (خبير)، وهو لم يضيف للتحكيم المصري حتى الآن، ولم يلقى علينا أي مادة علمية”.

وزاد: “لا يوجد لدي مانع في انهاء مشواري في التحكيم الآن، وتحدثت مع وزير الرياضة بشأن انفاق أموال كبيرة في جلب خبراء أجانب، وهو بمثابة إهدار للمال العام”.

واسترسل: “هناك حكام تمتلك رخصة فار منذ ثلاث سنوات، واللجنة الحالية لم تمنح الرخصة لأي حكم جديد”.

وأردف: “فوجئت اليوم بأنني موقوف، وبيريرا أبلغ مجدي رزق بعدم تواجدي في أي لقاء إلا بقرار منه، وعندما قلت له خلال الاجتماع لابد من وجود مرونة في الاختيارات، رد قائلًا بـ(تتكلم ليه)؟”.

وواصل: “بيريرا يهددني بالسفارة، ويقول لي أنها تبلغه بوجود هجوم ضده من جانب الحكام، فهذا أمر لا يليق وليس استعمار، فهو مارس معي عنصرية كبيرة جدا”.

واختتم: “لابد أن يعلم الجميع في اتحاد الكرة، والوزير، أين تذهب الأموال، وطلبت من جمال علام وخالد الدرندلي، بأنني نريد (مشرف على لجنة الحكام)”.