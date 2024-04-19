شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز بديل زيزو فى الزمالك أمام دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز بديل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض بعد تضاؤل فرص لحاقه بمباراة دريمز الغانى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض زيزو لإصابة فى كاحل القدم خلال مباراة الأهلى بالقمة 127 فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وغادر اللاعب ملعب المباراة مصابا وخضع لفحوصات طبية مكثفة.

وجرب جوميز خلال الحصص التدريبية فى اليومين الماضيين سيد عبد الله "نيمار" فى مركز زيزو، رغم تواجد الأوغندى موتيابا الذى قدم مستوى جيدا فى مباراة القمة الأخيرة بالدورى، إلا أن البرتغالى لم يستقر على قراره النهائي بشأن البديل لكنه يعمل على تجهيز الثنائى في الفترة الحالية.