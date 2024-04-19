تعرف على مباريات اليوم في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال والتي يستضيفها النادي الأهلي لليوم السادس على التوالي، حيث تختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

تنطلق منافسات اليوم بمواجهة قوية بين فريقي أسبوار الكونغولي وروكينزو البوروندي في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ثم تلعب ثاني المباريات في الثالثة عصر اليوم والتي تجمع فريقي الأسمنت الأثيوبي والعدالة الكيني.

وتختتم مباريات اليوم بمباراة جرين بافالوز الزامبي وجارد الكونغولي والتي تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حسن تأهله للدور ثمن النهائي بالبطولة مساء أمس الخميس عقب فوزه على الأسهم الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-12، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17.