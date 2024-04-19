كاسيميرو: ريال مدريد يتحول في دوري أبطال أوروبا ولا يوجد تفسير لذلك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الحالي، وريال مدريد السابق أن الملكي يتحول عندما يلعب في مسابقة دورى أبطال أوروبا.

أضاف كاسيميرو في تصريحات صحفية: في مُباراة مانشستر سيتي الأخيرة عانيت مثلما عانى أي مُشجع لريال مدريد ، أنا سعيد بتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي.

وكان ريال مدريد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بنتيجة 1-1.

أضاف كاسيميرو: لدى ريال مدريد تلك النقطة من الحظ في دوري الأبطال والتي لا يمكن شرحها ولا يمكن إيجاد تفسير لها، هذا الفريق يتحول عندما يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وتابع: في ريال مدريد عندما تفوز بالدوري الإسباني، يقولون فلما لا تفوز بدوري الأبطال ، إذا فزت بالليجا ودوري الأبطال ، يقولون لنرى ما يمكننا أن نحققه الموسم القادم ، هذا الموسم هم قريبين من الفوز بالليجا ودوري الأبطال وإذا فازوا بالأثنين معًا ، سيقولون لنرى ما سيحدث العام القادم.

وواصل: هنا الأمور تسير هكذا، هكذا ، هذا هو (DNA) ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لم يكن يريدني أن أرحل ، لم يكن يريد التحدث معي حول هذا الموضوع (مغادرة ريال مدريد ) كان علي أن أتحدث مع أشخاص آخرين في النادي.

ولافت إلى أنه رحل عن ريال مدريد من الانتقال إلى مانشستر يونايتد قائلا: الشياطين الحُمر هو أفضل فريق في إنجلترا، لقد أتيت إلى هذا الفريق من أجل الفوز بالألقاب.