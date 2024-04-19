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اليوم.. الإجتماع الفني لمباراة مازيمبي والأهلي بدوري أبطال افريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.


وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.
من المقرر يحضر الاجتماع من الأهلي كل من الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق. 
ويختتم الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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