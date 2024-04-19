شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة رجال سلة الأهلى مع أويلرز الأوغندي فى بطولة الـ«bal» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع فريق سيتي أويلرز الأوغندي فى أول لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 19-27 أبريل.

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لتحقيق بداية قوية فى رحلته الأفريقية والتي يخوضها بعد التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.



وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش على تجهيز اللاعبين لها بشكل مناسب، خلال مران الفريق أمس والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.



وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.