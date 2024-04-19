الامارات | الحبتور للبولو والفروسية يكرم الفائزين في ختام الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حفله السنوي الختامي للموسم الحالي بفندق هيلتون بالحبتور سيتي بحضور محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اتحاد الامارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية ورعاة انشطة الموسم والفائزين بالبطولات والالقاب من ممارسي لعبة البولو والفروسية "قفز الحواجز والترويض ومدرسة ركوب الخيل "وجاء الحفل معبرا وبصدق عن المكاسب النجاحات التي تحققت هذا الموسم.

وأكد محمد خلف الحبتور ان نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اعتاد وبصفة سنوية ان يحتفي بشركاء النجاح الذين شاركوا في انجاح انشطتنا من رعاة واندية وفرق الى جانب فريق الدعم اللوجستي الذين بذلوا جهودا كبيرة طوال الموسم ورجال الاعلام الذين اظهروا الوجه المشرق لأنشطتنا.

وانتهز الحبتور الفرصة فوجه الشكر الى كافة اندية الدولة والى اسرة البولو بالإمارات مهنئا اياهم بنجاح الموسم ومعربا عن امله في ان يشهد الموسم المقبل نجاحا مضاعفا بفضل تضافر الجهود سعيا لتطوير اللعبة ووصولا الى المشاركة الايجابية في بطولة كأس العالم التي حظيت الامارات باستضافتها في عام 2026.

ووجه الشكر الى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي عنتوت لسباق الخيل والبولو والى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة ومؤسس فريق الامارات للبولو والى كل من أسهم في دعم وانجاح بطولات البولو بكافة اندية الدولة

وقال الحبتور اننا نتطلع الى خلق قاعدة عريضة من اللاعبين المواطنين تسهم في تحقيق طموحات الاتحاد ومحبي وعشاق البولو وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قياداتنا لرياضة الامارات عامة وللبولو بوجه خاص مؤكدا ان اتحاد البولو أصبح أكثر تفاؤلا في تحقيق استراتيجيته التي تهدف الى تطوير اللعبة ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقا في جميع المحافل الدولية.

وشمل التكريم 130 شخصا يمثلون 27 فئة حيث نال فريق الامارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم جائزة افضل الفرق تنظيما كما فاز فريق الحبتور بجائزة افضل فريق هذا الموسم حيث فاز بكاس دبي الفضية وبطولة اليوم الوطني وبطولة الماسترز 2024 ونال فريق ذئاب دبي جائزة تقديرية خاصة لمشاركته الإيجابية في نشاط الموسم الحالي ونالت بنتلي الامارات جائزة المساهمة الاكثر تميزا في الرعاية ونال اسطبل ايه اتش جائزة افضل اسطبل ونالت الشيخة عليا آل مكتوم جائزة تقدير الاعضاء لمشاركتها الفعالة ونال فريق زيدان السعودي جائزة ولاء الاعضاء ونالت اللاعبة بيترا ستانكو جائزة افضل عنصر نسائي في الموسم ونالت اللاعبة بيللا نيكوفا من اكاديمية النادي جائزة افضل لاعبة شابة ونال اللاعب خلف الحبتور جائزة افضل لاعب مبتديء ونال حبتور الحبتور جائزة اللاعب الاكثر مشاركة كما نال طارق الحبتور جائزة افضل لاعب خليجي وحصل ريتشي بهانسالي على جائزة افضل لاعب صاحب اقل هانديكاب ونال رومين جيراردين جائزة افضل لاعب صاعد ونال جائزة التفوق دانييل سليمان وجوي كيم جائزة الاكاديمية وارابيا براملي جائزة مدرسة ركوب الخيل ومهرة القاسمي على جائزة الانتماء لمدرسة ركوب الخيل وزارا نواب على جائزة افضل مبتدئة في مدرسة ركوب الخيل.