ماني يقود النصر للفوز على الفيحاء بريمونتادا مثيرة في الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق الفوز بريمونتادا مثيرة أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق النصر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح التهديف، فاشون ساكالا في الدقيقة 6 من صناعة أنتوني نواكإيمي، لصالح الفيحاء، فيما فشل ساديو ماني في إدراك هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 42 بعد أن أهدر ركلة جزاء.

اقرأ أيضًا.. حقيقة اقتراب حارس برشلونة من الدوري السعودي

وفي الشوط الثاني، تمكن عبدالاله العمري من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 72 من صناعة أليكس تيليس، فيما أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 76 من صناعة أوتافيو.

ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82 من صناعة عبدالله الخيبري، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 68 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 35 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر.