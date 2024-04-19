شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف رجل مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد تسجيل هدف والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد غزل المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile ".

وأحرز هدفى المحلة حسام أشرف فى الدقيقة 53 من علامة الجزاء، وعبد الرحمن سمانة فى الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 19 نقطة بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 12 محتلا المركز قبل الأخير.