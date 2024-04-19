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تعليق مفاجئ من رونالدو بعد فوز النصر على الفيحاء في الدوري السعودي

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النصر - الطائي - رونالدو - الدوري السعودي

النصر - الطائي - رونالدو - الدوري السعودي

علق البرتغالي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على فوز فريقه أمام الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري السعودي.

وتغلب فريق النصر على نظيره الفيحاء في الجولة 28 والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وغاب رونالدو عن فريق العالمي اليوم أمام الفيحاء، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة العالمي ضد الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وأشهر حكم مباراة الهلال والنصر في مباراة السوبر السعودي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 من المباراة، بعد اشتباكه مع علي البليهي مدافع الزعيم، ليتم إيقافه مبارتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي.

ونشر رونالدو صورة من مباراة العالمي ضد الفيحاء، واحتفال اللاعبين بعد الريمونتادا، مهنئًا فريقه بالفوز.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عن النقطة 35 في المركز الحادي عشر.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام التاسعة مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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