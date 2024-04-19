حكم مباراة الإياب بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره العين، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن الاتحاد الآسيوي قرر إسناد مهمة إدارة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، للحكم الكويتي أحمد علي.

ويستضيف الهلال نظيره العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري.

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وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين الهلال وضيفه العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وكان العين قد استطاع أن يفوز في لقاء الذهاب أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.