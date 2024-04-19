طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر جابر من قائمة الأبيض لمواجهة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، سبب استبعاد عمر جابر من قائمة الأبيض، لخوض لقاء دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح أسامة، تعرض جابر للإصابة في العضلة خلال مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني، في السادسة مساء الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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