لاعب المقاولون يعلق على حادثة ابتلاع لسانه

كشف لؤي وائل مدافع فريق المقاولون العرب، تفاصيل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام بلدية المحلة في الدوري المصري.

وكان لؤي وائل قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المقاولون ضد بلدية المحلة، بعدما اصطدم بزميله محمد أبو السعود، ليتم نقله للمسشتفى على الفور بسبب الإغماء الذي تعرض له.

وقال وائل في تصريحات تليفزيونية: “حالتي أصبحت أفضل حاليًا من لحظة الإصابة التي تعرضت لها، واستفقت بعد دخولي في غيبوبة بسيطة عقب الإصابة”.

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وتابع مدافع المقاولون العرب: “تم سقوطي على أرض الملعب بعدما اصطدمت بـ محمود أبو السعود، وحاول طبيب المقاولون العرب إفاقتي، قبل نقلي إلى المستشفى”.

وأردف: “دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة، وتمت استفاقتي، بعد محاولات من قبل أطباء المستشفى ولم أشعر بشئ حينها”.

وأوضح: “الأطباء أكدوا استقرار حالتي، ولكن سأبقى في المستشفى للغد من أجل استكمال الفحوصات والخضوع لأشعة جديدة قبل خروجي في الصباح”.