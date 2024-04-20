بالتردد.. قناة مفاجأة تعلن بث مباراة الاهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت قناة “Canal 2 Inrtetnational” الكاميرونية، عن نقل مباراة فريق الاهلي ضد مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، ضيفًا على حساب نظيره مازيمبي الكونغولي، في مواجهة ثقيلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف مازيمبي نظيره الاهلي، في عقر داره، اليوم السبت الموافق 20 أبريل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وستنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأفادت القناة الناطقة باللغة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات “إكس”، بأنه سيتم بث أحداث مباراة الاهلي ضد الفريق الكونغولي، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة و 13:40 بتوقيت الكاميرون.

تردد قناة “Canal 2 Inrtetnational” الكاميرونية

1-القمر الصناعي Eutelsat 16A عبر الصحراء الإفريقية ومنطقة شمال إفريقيا “16 درجة شرق”، بتردد: 10804 H، معامل التصحيح: 30000 2/3.

2- تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد مازيمبي على القمر الصناعي Eutelsat 16A في أوروبا، هو : 21576 H، معامل التصحيح 3674 ¾.

3- القمر الصناعي SES 4 (22 درجات غرب)، منطقة غرب إفريقيا، التردد: 11551 V.

4-القمر الصناعي SES 5 (5 درجات شرق)، التردد: 12341 H، معامل التصحيح: 27500 ¾.