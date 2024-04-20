الخطيب والشحات يحضران مباراة الأهلي في افتتاح الدوري الإفريقي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ضد سيتي أوريلز، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي BAl4.

وفاز الأهلي على بطل أوغندا في افتتاح البطولة، بنتيجة 99-76، ويسعى للمحافظة على اللقب الإفريقي، للعام الثاني على التوالي.

ويستضيف النادي الأهلي، بطولة الدوري الإفريقي BAl4، خلال الفترة من 19 حتى 27 أبريل.

اقرأ أيضاً:

جوارديولا يتغنى بريال مدريد ويكشف سبب رحيل بالمر عن مانشستر سيتي

الأهلي ينعى الفنان صلاح السعدني