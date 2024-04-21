أبها يتصدر الأكثر استقبالا للأهداف في تاريخ المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل فريق أبها رقما سلبيا لم يسبقه إليه فريق من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد خسارته أمام الشباب الخميس الماضي على استاد نادي الشباب.

وبات أبها أكثر فرق الدوري السعودي للمحترفين استقبالا للأهداف في نسخة واحدة من عمر البطولة.

وكان أبها قد تلقى خسارة قاسية أمام الشباب 0-5، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

واستقبل أبها خلال النسخة الحالية من البطولة المحلية، 74 هدفا، ليضمن تحقيق الإحصائية السلبية التاريخية، والتي كانت مسجلة باسم فريق الحزم باستقباله 70 هدفا في نسخة 2010-2011.

ويأتي فريق النهضة في المركز الثالث، بعدما اهتزت شباكه 68 مرة خلال نسخة 2013-2014، فيما يظهر فريق الوحدة رابعا باستقباله 65 هدفا خلال موسم 2016-2017.

وكانت أكبر هزيمة لأبها هذا الموسم على يد النصر بنتيجة 0-8، لتكون أكبر خسارة في تاريخه بالدوري السعودي، فيما انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل 2-2، كما خسر أمام الهلال متصدر الترتيب 1-3 و0-7.

وبالتالي، كانت الخسارة 0-5 أمام الشباب رابع أكبر هزيمة لأبها في الموسم الجاري، بعدما سقط أيضا ضد الأهلي بنتيجة 0-6 في الجولة الـ15.

ولا يزال متبقيا لأبها 6 مباريات في الدوري السعودي، ما يرشح عدد الأهداف التي استقبلها صاحب أضعف دفاع في تاريخ المسابقة للزيادة.

وفي سياق آخر، قد يكسر الحزم ذاته الرقم السلبي الذي كان مسجلا باسمه، حيث استقبل 65 هدفا ويتبقى له 7 مباريات، ليصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلته.

ويحتل أبها، الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة باحثا عن تحسين مركزه والابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويأمل مسيرو أبها في محو الصورة السلبية في قادم المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن لهم البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويملك مدرب أبها صاحب الـ59 عاما الجنوب أفريقي موسيماني عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية أبرزها قيادة الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي السعودي لدوري روشن.