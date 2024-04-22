شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يحشد 20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان، وعمر صلاح، وهشام صلاح، وشريف رضا، ومصطفى إبراهيم، ومحمود شبانة، وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة، وكريم الديب، وعمرو صالح، وناصر ناصر، ومورو ساليفو، وبلال السيد، وأحمد عيد، وعبد الغني محمد، وعمر الوحش، وأحمد عادل ميسي، وبنجامين بواتينج، وبيكالي أوبامي، ومابولولو.

ويغيب خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، اليوم الإثنين؛ بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام سيراميكا.

وتعادل الاتحاد مع سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا مع نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 30 عن طريق أحمد ياسر ريان، بينما جاء الرد سريعا، وتمكن عمرو صالح من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 24 محتلا المركز السابع.