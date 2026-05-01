استقرار أسعار النفط مع اتجاه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار حرب إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•أكبر مستوى معارضة داخل الاحتياطي الفيدرالي منذ 1992

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،في طريقها صوب تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ،مما يغذي مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة.



وسط أكبر معارضة منذ عام 1992 ، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، وحذر من التضخم المرتفع بسبب أسعار الطاقة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.25% إلى (4,564.42$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,622.43$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,635.97$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.75% ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,510.32 دولارًا للأونصة.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بمتوسط 1% على الأقل ،لتستأنف صعودها قرب أعلى مستوي في عدة أسابيع ،وسط مخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز.



صرحت إيران يوم الخميس بأنها سترد بـ"ضربات طويلة ومؤلمة" على المواقع الأمريكية إذا جددت واشنطن هجماتها وأكدت مجددًا مطالبتها بمضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام اجتماعه الدوري الثالث للسياسة النقدية هذا العام، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.



صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 8 أصوات مقابل 4 للإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.



وشهدت عملية التصويت أكبر معارضة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1992 ،حيث لم يعد يري بعض الأعضاء ضرورة أن يُظهر البنك المركزي الأمريكي ميلًا نحو التيسير النقدي.



وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن التضخم لا يزال "مرتفعاً" فوق مستهدف 2%، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة والشحن الناتجة عن الحصار البحري على إيران وإغلاق مضيق هرمز.



في مؤتمره الصحفي الأخير، اعترف "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الصراع في الشرق الأوسط خلق "ضغوطاً تضخمية جديدة" لم تكن في الحسبان، لكنه شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في رفع الفائدة مجدداً إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.



الفائدة الأمريكية

•عقب الاجتماع وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : استقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو عند 99% ، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: سيكون حجم التداول في السوق ضعيفًا نسبيًا بسبب العطلات الرسمية، لذا فنحن أمام مفترق طرق، أو على الأقل ننتظر المحفز التالي الذي سيُحدث تغييرًا في اتجاه السوق.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 3.43 طن متري،فى سابع انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,035.77 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 16 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يعاني من الضغوط السلبية - توقعات اليوم – 01-05-2026