تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 01-05-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما حال دون تعافي السعر في الفترة السابقة، خاصة مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير.