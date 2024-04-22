ماركو يؤكد اهتمام ريد بول بالتعاقد مع لاندو نوريس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول بطل العالم للفورميلا وان ان فريقه مهتم بالتعاقد مع سائق مكلارين الحالي لاندو نوريس .

وكان فريق ريد بول قد أبدى اهتمامه من قبل بالتعاقد مع لاندو نوريس ليكون السائق الثاني بالفريق إلى جانب بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين خاصة في ظل انتهاء تعاقد فريق ريد بول مع سائقه الثاني حاليا المكسيكي سيرجيو بيريز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال ماركو هيلموت مستشار فريق ريد بول في تصريحات صحفية : بالقطع لدينا اهتمام كبير بالتعاقد مع لاندو نوريس فهو سائق متميز وصغير السن - ٢٤ عاما - وهو يبدو لديه مستقبلا كبيرا في الفورميلا وان وكان لدينا الرغبة في التعاقد معه قبل سنوات مع بداياته في الفورميلا وان عام 2018 مع فريق عندما شارك مع فريق تورو روسو .

وقال ماركو هيلموت : دائما ما يداعبني والد لاندو نوريس ويؤكد انه لن يرى ابنه بطلا لسباقات الفورميلا وان حتى اعتزال بطل العالم الحالي ماكس فيرستابين الا أنني اقول له ربما يبدو الأمر أقرب حال انتقال لاندو نوريس لنا . بالقطع الأمر يبدو صعبا في المستقبل القريب لتعاقد لاندو نوريس مع مكلارين حتى ٢٠٢٥ لكن بعدها الأمر ممكن للغاية .

وكشف ماركو هيلموت ان زميل لاندو نوريس في فريق مكلارين أوسكار بياستري يبدو ايضا احد اختيارات فريق ريد بول للانضمام اليه في المستقبل القريب .

يذكر ان فريق ريد بول يسعى للتعاقد مع سائق جديد ليخل محل المكسيكي سيرجيو بيريز كما تدور تكهنات ايضا حول مستقبل بطل العالم ماكس فيرستابين الذي أكدت عدة تقارير إمكانية انتقاله لفريق اخر بعد نهاية تعاقده مع ريد بول .