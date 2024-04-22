شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات عالمية فى الألعاب الفردية بشهر أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر إبريل الجارى إنجازات قوية على صعيد عدد من البطولات سواء الأفريقية أو العالمية للألعاب الفردية المختلفة بحصد ميداليات متنوعة سواء ذهب أو فضة أو برونز.

حقق الثنائى يوسف فرج وحازم محمد لاعبا منتخب الكاراتيه ميداليتين برونزيتين في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت برونزية يوسف فرج بمنافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه، بعد تغلبه على نظيره الياباني يوسي ساكيياما بنتيجة 2 / 1، بينما جاءت برونزية حازم محمد بمنافسات وزن فوق 84 كجم ، بعد فوزه على الجزائري حسين ديخي بنتيجة 0/8.

كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن حصول يمنى أحمد لاعبة المنتخب الوطنى على ذهبية كأس أفريقيا المقامة بجنوب أفريقيا.

وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن يمنى أحمد حققت الذهبية بالفوز فى ثلاث مباريات على كل من زيمبابوي والكونغو وإثيوبيا.

توج إسلام أسامة بطل مصر فى سلاح سيف المبارزة بالمركز الثانى والميدالية الفضية، فى منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين فى الرياض بالسعودية ،وحصد إسلام أسامة المركز الثانى والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام اللاعب التركى دوروك إيرولسيفيك بنتيجة (15-13).

وكان إسلام أسامة قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الأمريكى ألكسندر بیزرود نوف في الدور قبل النهائي.