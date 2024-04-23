"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزي متابعة ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" تاريخ مواجهات الكبيرين في الدوري الإنجليزي.

ويواجه أرسنال نظيره تشيلسي في 63 مباراة بالدوري الإنجليزي، حيث فاز الجانرز في 25 لقاء، بينما استطاع البلوز الانتصار بـ20 مواجهة، وحسم التعادل 18 مباراة.

وفي الـ 63 لقاء سجل أرسنال 87 هدفا بينما استقبلت شباكه 85 هدفا خلال تلك اللقاءات.

ويعد الهداف التاريخي لديربي الكبيرين بالدوري الإنجليزي، الفرنسي تيري هنري برصيد 8 أهداف وديديه دروجبا بنفس عدد الأهداف، وجاء خلف الثنائي إيان رايت برصيد 7 أهداف.

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الإمارات.

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