اخبار الرياضه

ثلاثي ناري يقود تشكيل تشيلسي أمام آرسنال بقمة الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق ، التشكيل الأساسي لمواجهة آرسنال مساء اليوم على ملعب الإمارات في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

إقرأ أيضًا…

ويخوض البلوز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، جيلكريست، بدياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.
 

دكة بدلاء تشيلسي : تياجو سيلفا، رحيم ستيرلينج، بتينلي، تشالوباه، تشوكويميكا، كاسادي، ديفيد واشنطن، تورياين، داير.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا