ثلاثي ناري يقود تشكيل تشيلسي أمام آرسنال بقمة الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي لمواجهة آرسنال مساء اليوم على ملعب الإمارات في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

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ويخوض البلوز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، جيلكريست، بدياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.



دكة بدلاء تشيلسي : تياجو سيلفا، رحيم ستيرلينج، بتينلي، تشالوباه، تشوكويميكا، كاسادي، ديفيد واشنطن، تورياين، داير.