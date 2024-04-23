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الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انهى فريق آرسنال الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه متقدماً بهدف مقابل لا شئ في إطار منافسات الجولة 29 لبطولة الممتاز.

بدا آرسنال المباراة بضغط هجومي كبير لإرباك دفاعات فريق تشيلسي الذي تراجع تماماً لوسط ملعبه.

ترجم الجانرز تفوقهم الكاسح سريعاً عن طريق البلجيكي ليونارد تروسارد الذي أحرز أول الأهداف في الدقيقة السادسة.

بمرور الربع ساعة الأولى بدأ فريق تشيلسي يسيطر في وسط الملعب بشكل أفضل دون خطورة حقيقية على مرمى آرسنال الذي حاول مضاعفة النتيجة من خلال بعض المحاولات لديكلان رايس وبوكايو ساكا.

هدأ رتم المباراة في الربع ساعة الأخيرة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط معلناً تقدم آرسنال بنتيجة 1-0.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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