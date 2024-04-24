سباحة الصيد تواصل التألق فى بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة.. (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى اليوم الرابع من بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة لمراحل 15سنة وحتى العمومى ، والتى تقام بنادى سموحة خلال الفترة من 19 – 25 ابريل ، وقد أسفرت نتائج اليوم الرابع عن الاتى :

نتائج نادي الصيد في بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة



1. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )

• السباق : 50م ظهر

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



2. السباحة : فريدة عمرو محمد عبد المطلب ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 50م ظهر

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية



3. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 100م فراشة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



4. السباح : احمد محمد احمد علي ( مرحلة 18 سنة )

• السباق : 400م متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



5. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 18 سنة )

• السباق : 800م حرة

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية



6. فريق الناشئين : فاز فريق الناشئين ( مرحلة 17 سنة ) وهم:

احمد تامر،عبد الرحمن عمرو،عمر محمد فتحي ، يحيى أحمد عبد الفتاح

السباق : 400م تتابع حرة

الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية



7. السباح : ادهم احمد محمد ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 400م متنوع

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية



8. السباح : سيف محمد محمود متولي ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية



9. السباحة : ايتن احمد المنزلاوى ( مرحلة 15 سنة )

• السباق : 800م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية